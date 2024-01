Winter in Thüringen: Unfälle, Verletzte, Online-Unterricht

Erfurt - Schneefall und Glätte haben Autofahrer und Fußgänger in Thüringen auch am Donnerstag vor Herausforderungen gestellt.

Die Polizei registrierte allein zwischen 6 und 10 Uhr landesweit 40 Unfälle. © Martin Schutt/dpa

Bei Verkehrsunfällen auf winterlichen Straßen wurden mehrere Menschen verletzt worden. Zwischen 6 und 10 Uhr registrierte die Polizei landesweit 40 Unfälle, wie ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale auf Anfrage sagte.

Fünf Menschen seien verletzt worden, überwiegend leicht. Querstehende Lkw blockierten auch auf Bundesstraßen und Nebenstrecken den Verkehr. Allerdings sei die Situation etwas entspannter als beim Wintereinbruch am Mittwoch, sagte ein Polizeisprecher.

In der Nacht zum Donnerstag waren in Thüringen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bis zu 20 Zentimeter Neuschnee gefallen.

Am Autobahnkreuz Erfurt kam es nach einem Zusammenstoß zweier Lkw am frühen Morgen zu einer stundenlangen Sperrung der A71 in Richtung Sangerhausen.

Laut Polizei war ein Lastwagen ins Schleudern geraten und mit dem anderen kollidiert. Einer der Fahrer wurde laut Polizei verletzt ins Krankenhaus gebracht.