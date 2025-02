Vertreter der Kirchen treffen sich mit neuer Thüringer Brombeer-Regierung: Was dabei auch zur Sprache kam!

Blick auf Severikirche und Mariendom in Erfurt. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Es dürfe nicht in eine pauschale Abschieberhetorik verfallen werden, sagte der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer, nach dem Jahresgespräch von Vertretern der Kirchen mit der neuen Thüringer Landesregierung.

Die Abschiebehaft etwa werde skeptisch gesehen. Es gebe beim Bleiberecht neben eindeutigen Fällen auch viele Fälle, die man sich genau anschauen müsse. Die Migration müsse menschenwürdig geordnet werden.

Der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr sagte, jeder Geflüchtete müsse als Mensch gesehen werden. Es gehe in der Migrationsfrage immer um Einzelschicksale. Neymeyr verwies zudem darauf, dass die Kirchen auch in der Beratung von Migranten tätig seien.

Thüringen will eine Abschiebehaftanstalt etablieren. Bis Mitte des Jahres plant die Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD die ersten zehn Abschiebehaftplätze in der bisherigen Jugendarrestanstalt in Arnstadt entstehen zu lassen, voraussichtlich 2026 sollen es 37 Plätze werden.