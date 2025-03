Warnstreik-Aufruf an Hunderten Kitas in Thüringen: Was Eltern wissen müssen!

Erfurt - An Hunderten Kitas in Thüringen wird zum Warnstreik aufgerufen. Die Eltern hoffen auf Notbetreuung - aber was, wenn das nicht klappt?

Wenn die Kita streikbedingt geschlossen habe, müssten die Eltern die Betreuung ihrer Kinder selbst organisieren, sagte ein Gewerkschaftssprecher. (Symbolbild) © Michael Reichel/dpa-Zentralbild/dpa

Tausende Kita-Eltern in Thüringen müssen sich am Freitag auf Einschränkungen bei der Betreuung einstellen. An den etwa 400 kommunalen Kitas im Freistaat ruft die Bildungsgewerkschaft GEW zu einem ganztägigen Warnstreik auf.

Wo Notbetreuung organisiert wird oder Einrichtungen ganz schließen, lasse sich vorab nicht landesweit abschätzen, sagte ein Gewerkschaftssprecher.

Eltern müssen sich bei ihrer Einrichtung vor Ort informieren. Nicht betroffen sind die Einrichtungen, die von privaten oder kirchlichen Trägern betrieben werden. Insgesamt gibt es in Thüringen laut Gewerkschaft rund 1.300 Kindergärten - davon sei etwa ein Drittel in kommunaler Hand.

Die Landeselternsprecherin der Kindergärten in Thüringen, Juliane Worgt, setzt darauf, dass in den meisten Fällen Notbetreuung organisiert werden kann. "Es war bisher meistens so, dass ein Stamm an Erziehern in der Einrichtung geblieben und der Rest zum Streik gegangen ist." Die Einrichtungen gingen in der Regel rechtzeitig auf die Eltern zu und versuchten, Lösungen zu finden.