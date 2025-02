Was ist denn da los? BSW-Minister spricht beim Thema Brombeer-Koalition von "Bauchschmerzen"!

Das Thema dürfe nicht dem Tagesgeschäft zum Opfer fallen. "Für uns ist einfach klar, dass diese Bürgerbeteiligung kommen muss." In Thüringen gibt es eine Koalition aus CDU, BSW und SPD - es ist die erste ihrer Art in Deutschland.

Steffen Schütz führt zusammen mit Katja Wolf (48, l.) den BSW-Landesverband. (Archivbild) © Michael Reichel/dpa

Schütz beschwerte sich, dass sich die Koalitionspartner in Thüringen übertrumpfen würden, "teilweise mit Forderungen, die wir in den Regierungsvertrag, also in die Koalitionsverhandlungen eingebracht haben". "Natürlich ärgert mich so was, aber das bespricht man dann und damit ist es auch gut."

Als Beispiele nannte er die Eindämmung der in vielen Kommunen gestiegenen Grundsteuer und das Thema bezahlbares Wohnen. Es sei wunderbar, wenn sich die SPD für bezahlbares Wohnen einsetze, obwohl sie dies über Jahre im Bund versäumt habe, sagte Schütz. "Aber ich weise darauf hin: Der Koalitionspartner in Thüringen hat die entsprechenden Vorschläge dazu gemacht."

Auch zeigte sich Schütz besorgt über die Pläne der Bundeswehr, mit Kommunen über einen möglichen militärischen Konfliktfall unter Beteiligung der NATO zu sprechen. "Wenn das jetzt so sein sollte, dass man jetzt durch die Hintertür Kriegsvorbereitungen forciert, dann ist das eine rote Linie für uns." Es werde viel zu wenig für die Kriegsprävention getan.

Mit einem Operationsplan Deutschland versucht die Bundesrepublik derzeit, sich für den Fall der Landes- und Bündnisverteidigung zu wappnen.