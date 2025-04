Zeulenroda will den Socken-Weltrekord nach Thüringen holen

Für den Weltrekord-Versuch werden ganz viele Socken benötigt. (Symbolfoto) © 123RF/osobystist

Um den Rekordversuch greifbar zu machen, wird es laut Stadtangaben ab dem heutigen Dienstag einen öffentlichen Countdown geben.

Demnach wird am Nachmittag eine sogenannte Spendenampel auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht. Dort wird dann angezeigt, wie viele Socken noch zum Weltrekord fehlen.

Der Plan ist, die weltweit längste Wäscheleine mit den meisten Socken zu spannen. Für diesen Rekordversuch werden 110.000 Socken und Wäscheklammern benötigt. Hinzu kommen elf Kilometer Wäscheleine.

Jeder, der sich an dem Rekordversuch beteiligen möchte, kann die benötigten Utensilien spenden. Den Angaben nach gibt es in Zeulenroda dafür zwei Sammelpunkte. Einmal an der Tourismusstelle am Zeulenrodaer Meer und am Kinderverein Römer. Außerdem können auch Pakete an die Stadtverwaltung geschickt werden, hieß es.