Zu viele Kinder, zu wenige Räume: In Thüringen müssen Schulplätze verlost werden

Erfurt - In Thüringen gibt es nicht nur viel zu wenig Lehrer, sondern auch einen akuten Schulplatzmangel.

Wie Schulamtsleiter Ralph Leipold erklärte, wechseln dort gerade 2000 Schüler in die fünfte Klasse. Vielerorts fehlt es jedoch an Räumen, um alle Kinder unterrichten zu können.

An manchen Schulen in Erfurt, Weimar und Gotha gibt es beispielsweise dreimal so viele Anmeldungen, wie Plätze vorhanden sind.