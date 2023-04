30.04.2023 14:25 Zwei Männer prügeln sich am Hauptbahnhof wegen einer Frau

Am Hauptbahnhof in Gotha sind am Freitag die Fäuste geflogen.

Von Christian Rüdiger

Gotha - Am Hauptbahnhof in Gotha sind am Freitag die Fäuste geflogen. Die Polizei war wegen einer angeblichen Massenschlägerei mit vier Fahrzeugen ausgerückt. Vor Ort mussten sie sich jedoch nur um zwei Männer kümmern. (Symvbolfoto) © Bildmontage: 123rf/Angela Rohde, 123rf/anawat Ursprünglich wurde die Polizei wegen einer Massenschlägerei zum Hauptbahnhof gerufen, wie aus einer Mitteilung der Beamten hervorgeht. Vor Ort stellte sich dann jedoch heraus, dass lediglich zwei Männer aneinandergeraten waren - und zwar wegen einer Frau. Allerdings war der Grund für den Streit kurios und alles, außer verständlich. "Der eine Mann hatte sie, der andere wollte sie nicht haben, das verstand der eine wiederum nicht und man schlug sich dann gegenseitig", heißt es wortwörtlich aus dem Bericht der Polizei. Thüringen Nach Enteignung: Sanierung von Schloss Reinhardsbrunn geht weiter Vor Ort konnten die Beamten dann das "wer mit wem" aufklären und die Szenerie beruhigen. Die beiden Streithähne erhielten eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Titelfoto: Bildmontage: 123rf/Angela Rohde, 123rf/anawat