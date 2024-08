Amtliche Warnung für Hessen: Auf Extrem-Hitze folgen heftige Unwetter!

Offenbach am Main - DWD spricht Warnung aus! Hessen erwartet zu Wochenbeginn hochsommerliche Temperaturen und zugleich ein erhöhtes Unwetterrisiko.

Am Dienstag sollen die Höchsttemperaturen in Hessen laut "wetteronline.de" (Grafik) auf bis zu 34 Grad steigen. Doch es besteht immer wieder die Gefahr von heftigen Gewittern. © Montage: Arne Dedert/dpa, wetteronline.de

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für Montag Temperaturen von bis zu 34 Grad. Zwar bleibt es meist trocken, jedoch besteht am Abend ein geringes Risiko für Schauer und Gewitter.

Aufgrund der extremen Hitze hat der DWD eine Hitzewarnung für große Teile des Bundeslandes herausgegeben. Auch in der Nacht zu Dienstag bleibt es warm mit Temperaturen um die 20 Grad.

Ab Dienstag nimmt die Unwettergefahr weiter zu. Im Tagesverlauf können sich örtlich Schauer und teils kräftige Gewitter entwickeln, die von Starkregen, Hagel und Sturmböen begleitet werden könnten.

Die Temperaturen steigen weiterhin auf bis zu 35 Grad, in höheren Lagen auf rund 29 Grad. Auch in der Nacht zum Mittwoch besteht die Gefahr von Gewittern, wobei die Temperaturen auf 17 bis 20 Grad sinken - in Städten bleibt es indes oft tropisch warm bei über 20 Grad.