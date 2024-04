April, April, der macht, was er will: Im Ländle schlägt das Wetter um!

Über Stuttgart ziehen graue Wolken auf. © Bildmontage: Christoph Schmidt/dpa, wetteronline.de

Nach einem bewölktem Start in den Montag kann es auch im Tagesverlauf ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) schließt Schauer sowie Gewitter nicht aus. Die Höchsttemperaturen halten sich bei 13 bis 19 Grad. Zudem werden frischer Wind und Richtung Feldberg auch sturmartige Böen erwartet.

Wettertechnisch hat der Dienstag nicht mehr zu bieten. Bei stark bewölktem und regnerischem Wetter sinken die Höchstwerte auf 5 bis 13 Grad.

Die windigen Böen, Regenschauer sowie Wolken verziehen sich auch zur Wochenmitte nicht. 4 bis 11 Grad können am Mittwoch im Ländle erreicht werden. In der Nacht zum Donnerstag kühlt es deutlich ab. Bei Tiefstwerten von 4 bis Minus 2 Grad kann es zu Frost in Bodennähe kommen.