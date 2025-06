Bayern schwitzt: Jetzt wird es noch heißer!

Mit dem Hochdruckgebiet Anita wird es tropisch warm in Bayern. In Unterfranken könnte fast die 40-Grad-Marke geknackt werden.

Von Friederike Hauer

München - Das Hochdruckgebiet Anita bringt weiterhin subtropische Luft nach Bayern. In der Folge steigen die Temperaturen weiter an, nur an den Alpen gibt es einzelne Gewitter.

Alles in Kürze Hochdruckgebiet Anita bringt subtropische Luft nach Bayern.

Temperatur steigt bis Donnerstag auf 35 Grad.

Gewitter mit Unwetterpotenzial erwartet im Südwesten.

Unterfranken erreicht am Dienstag 37 Grad.

Mittwoch: Bis zu 39 Grad möglich am Untermain. Mehr anzeigen

In Bayern wird es in den kommenden Tagen sehr heiß. © Bildmontage: Peter Kneffel/dpa, wetteronline.de Die Woche startet im Freistaat sehr sonnig. Bis voraussichtlich Donnerstag warnt der Deutsche Wetterdienst vor verbreiteter Wärmebelastung. Am Frankenwald werden am Montag 28 Grad erwartet, ansonsten zeigt das Quecksilber bis zu 35 Grad an. Gegen Abend kann es zwischen Allgäu und Karwendel einzelne Schauer und auch Gewitter geben. Dabei sind lokaler Starkregen und Hagel nicht ausgeschlossen, warnen die Experten. Auch der Dienstag beginnt wieder mit viel Sonnenschein. Im Südwesten ziehen im Tagesverlauf Gewitter mit Unwetterpotenzial auf. In Unterfranken steigen die Temperaturen derweil auf 37 Grad. Nachts kann man nicht auf Abkühlung hoffen: Bei um 20 Grad bleibt es tropisch.