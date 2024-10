Berlin und Brandenburg von Nebel verdeckt: So trist aber mild ist das Wetter

Nass und nebelig ist die Woche in der Hauptstadtregion am Montagmorgen gestartet und so soll es in en nächsten Tagen auch erst einmal bleiben.

Von Mia Goldstein

Berlin/Brandenburg - Nass und nebelig ist die Woche in der Hauptstadtregion am Montagmorgen gestartet und so soll es in den nächsten Tagen auch erst einmal bleiben.

Nebel in Berlin und Brandenburg lässt gebietsweise nur eine Sicht von unter 150 Metern zu. (Symbolbild) © Wolfgang Kumm/dpa Von Nordwesten her greift ein neues Frontensystem auf Brandenburg und Berlin über, nachdem zunächst Hochdruckeinfluss herrschte, informierte der Deutsche Wetterdienst. Es bleibt mild, jedoch kann es heute früh gebietsweise zu Nebel kommen. Teilweise ist nur eine Sicht von unter 150 Metern möglich. Der Nebel wird sich im Laufe des Tages nur zögerlich auflösen. Der Himmel ist stark bewölkt bis bedeckt. Am Nachmittag sind im Norden und in der Mitte der Region leichte Regenfälle möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 17 Grad.



In der Nacht zum Dienstag bleibt es bedeckt, und es kann zeitweise etwas Regen fallen. Die Temperaturen sinken auf zwölf bis zehn Grad.



Temperaturen in Berlin und Brandenburg sinken