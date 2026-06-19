Bis zu 37 Grad: NRW erwartet einen der heißesten Tage des Jahres

Düsseldorf - Am Freitag werden die Menschen in Nordrhein-Westfalen vor extremer Hitze gewarnt.

Menschen kühlen sich bei hohen Temperaturen und Sonne im Stadionbad in Köln ab. © Rolf Vennenbernd/dpa

Bis zu 37 Grad heiß soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden – damit ist NRW laut DWD das Bundesland mit den höchsten Temperaturen.

An den meisten Orten in NRW wird es den Angaben nach gleichermaßen schwül und heiß mit Temperaturen zwischen 32 und 37.

Gerade nördlich der Mittelgebirge wird laut den Wetterexperten eine starke Wärmebelastung erwartet. Nur im Hochsauerland können die Temperaturen laut DWD knapp unter 30 Grad liegen.

Damit ist der Freitag der heißeste der nächsten Tage, wie der DWD mitteilte.