Bodenfrost und Nebelgefahr: So wird das Hessen-Wetter zum Wochenstart!

Offenbach am Main - Ungemütlich! So gestaltet sich das Wetter in Hessen zum Wochenstart und auch im weiteren Verlauf wird es vor allem regnerisch und trüb. Für alle Verkehrsteilnehmer lauern dabei Gefahrenquellen.

Am Mittwoch sollen sich die Temperaturen in Hessen laut "wetteronline.de" (Grafik) im Bereich zwischen sieben bis acht Grad bewegen. © Montage: Jörg Halisch/dpa, wetteronline.de

Am Montag zieht von Nordwesten her Regen in das Bundesland und breitet sich bis in den Südosten aus. Die Temperaturen bleiben kühl und erreichen nur sechs bis zehn Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Auch in den kommenden Tagen bleibt es unbehaglich. Bereits in der Nacht zu Dienstag kann sich gebietsweise dichter Nebel bilden, mit Sichtweiten teils unter 150 Metern. Gerade im Straßenverkehr ist dann äußerste Vorsicht geboten.

Tagsüber bleibt es am Dienstag meist stark bewölkt bis bedeckt, mit leichtem Regen, der bis zum Vormittag nach Südwesten abzieht. Die Tageshöchstwerte bewegen sich dabei zwischen sieben und zehn Grad.

Wer morgens unterwegs ist, sollte zudem mit Bodenfrost rechnen - in einigen Regionen ist dieser in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch möglich.