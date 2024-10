Das Wetter kann sich nicht entscheiden: Sonne-Wolken-Mix in Berlin und Brandenburg

Am Sonntag werden einige Sturmböen erwartet. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Am heutigen Samstagvormittag zeigt sich das Wetter in weiten Teilen Brandenburgs vielfach von seiner sonnigen bis leicht bewölkten Seite, wie der Deutsche Wetterdienst informiert.

Dabei steigen die Temperaturen auf 12 bis 14 Grad. In der Nacht kommen einige Wolken dazu und es kann gebietsweise regnen. Die Tiefsttemperatur liegt bei 9 bis 6 Grad.

Auch am Sonntag bleibt es ähnlich wechselhaft. Am Morgen wird schauerartiger Regen erwartet, der jedoch rasch in Richtung Osten zieht. Die Höchsttemperatur liegt erneut zwischen 12 und 14 Grad.

Durch die aus Nordwesten eingeflossene kühle Meeresluft wehen im Tagesverlauf einige Windböen und teils stürmische Böen. Am Abend schwächen diese ab.

In der Nacht zum Montag bleibt es niederschlagsfrei bei Werten zwischen acht und vier Grad.