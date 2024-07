Deutscher Wetterdienst warnt: Heute kracht es in Bayern richtig!

München - Freud und Leid liegen eng beisammen ... auch beim Wetter in München und Bayern am heutigen Samstag.

Es kommt im Tagesverlauf laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) nämlich von Westen her zu schauerartigen Regenfällen und teils mitunter kräftigen Gewittern - inklusive Unwetterpotenzial!

Der Mittag fällt im Freistaat zwar meist noch sehr sonnig aus, auch die Temperaturen klettern auf stolze 24 bis 30 Grad, erste dichtere Wolkenfelder aus dem Nordwesten kündigen aber bereits das Ungemach an, auf welches es sich einzustellen gilt.

Unabhängig von Gewittern treten in Bayern außerdem besonders in Franken sowie im Alpenvorland vorübergehend starke bis stürmische Böen bis 60 km/h aus Südwest bis West auf. In exponierten Lagen werden wahrscheinlich bis zu 70 km/h erreicht.

Von den Alpen bis nach Niederbayern wird es ebenfalls richtig nass. Von Samstag- bis Sonntagabend müssen sich die Menschen in diesen Gebieten auf Regenmengen zwischen 30 und 50 l/qm innerhalb von rund 24 Stunden einstellen. Lokal sind laut Warnung des Wetterdienstes in diesem Zeitraum auch Mengen um 60 l/qm keinesfalls ausgeschlossen.