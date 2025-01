Eis, Schnee und Glätte: Das Wochenende wird frostig!

Deutschland - Am Wochenende wird es in Deutschland erneut frostig. Mancherorts müsst Ihr Euch auf Schnee und nächtliche Glätte einstellen.

Am Wochenende wird es kalt und winterlich. In den Bergen kann Schnee fallen. © Julian Stratenschulte/dpa

Bereits am Freitag können in den Mittelgebirgen etwa drei Zentimeter Neuschnee fallen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Vor allem im Norden und Osten Deutschlands müssen sich die Menschen auf Schneeschauer einstellen. In flachen Regionen sind Schneeregen und Graupelschauer zu erwarten. An der See kommt es zu stürmischen Böen.

Die Temperaturen erreichen bis zu sechs Grad, im höheren Bergland herrscht laut Prognose Dauerfrost.

In der Nacht zu Samstag soll es im Osten noch etwas schneien, bevor der Schneefall anschließend nachlässt. Die Temperaturen sinken auf null bis minus sieben Grad. Am Alpenrand sind Werte bis minus zehn Grad möglich.

Tagsüber wird das Wetter am Samstag teils stark bewölkt. An der Ostsee kommt es zu starken Winden. Im Bergland muss man sich auf starke Winde und Dauerfrost einstellen.