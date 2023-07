Ekel-Wetter in Sachsen: Ist der Sommer etwa schon vorbei?

Leipzig - Huch, wo ist denn plötzlich der Sommer hin? Nach einem eher durchwachsenen Wochenende wird es in Sachsen auch in den nächsten Tagen nur mäßig warm und nass – von der Hitze der vergangenen Wochen ist so gar nichts mehr zu spüren. Und auch die Sonne könnte sich ruhig etwas öfter blicken lassen...