Endlich Frühling: Volle Pulle Sonne in Berlin und Brandenburg

Berlin - Der Winter ist geschafft! Pünktlich zum kalendarischen Frühlingsanfang spielt auch das Wetter in Berlin und Brandenburg mit. Zum Wochenende hin gibt es volle Pulle Sonne - inklusive milder Temperaturen.

Im Park am Gleisdreieck können die Berliner zum Wochenende hin Sonne tanken. © Sebastian Gollnow/dpa

Nur in den Nächten bleibt es zunächst noch frostig. Gerade in Brandenburg kann das Thermometer bis zu bitterkalte minus fünf Grad anzeigen. Dies ändere sich jedoch den Aussichten nach schnell, teilt der Deutsche Wetterdienst mit.

Schon am Donnerstag begrüßt uns die Sonne. Später trüben einzelne Wolken kaum den Blick auf den sonst blauen Himmel. War es am Mittwoch schon recht sonnig und mild, legt der Frühling noch einen drauf. In der Hauptstadt werden bis zu 18 Grad erwartet.

Erst in der Nacht zu Freitag ist der Wintermantel wieder gefragt, wenn die Werte auf fünf bis minus fünf Grad absinken.

Das Beste: der milde Frühlingsanfang ist nur der Startschuss. Auch am Wochenende grüßt die Sonne mit milden Temperaturen.