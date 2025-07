Fast 40 Grad am Mittwoch! Hitzewarnung für Berlin und Brandenburg

Alles in Kürze

Nicht nur Pflanzen brauchen Wasser: Bei der Hitze das Trinken nicht vergessen. © Patrick Pleul/dpa

Diese gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag heraus.

Auch wenn in Berlin und Brandenburg am Dienstag Höchsttemperaturen von 30 bis 34 Grad (in der Nacht 19 bis 13 Grad) erreicht werden, gilt die offizielle Warnung hier erst ab Mittwoch.

Dennoch warnt der DWD auch am Dienstag vor UV-Belastung, die "ungewohnt hohe Werte" aufweise. In West- und Süddeutschland ist die Hitzewarnung schon für diesen Tag gültig.

Richtig heiß wird es in der Hauptstadtregion am Mittwoch. Dann werden laut Vorhersage Rekordtemperaturen von 37 bis 39 Grad erreicht. Nachts bleibt es mit 21 bis 17 Grad ebenfalls warm.

Der DWD stufte die zu erwartenden Temperaturen als "starke Wärmebelastung" ein. Vor allem alten und pflegebedürftigen Menschen bereitet die Hitze Probleme. Auch Menschen mit Vorerkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Atemwegserkrankungen sind gefährdet und sollten besonders beobachtet werden.