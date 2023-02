Der Winter ist zurück! Frostiges Wetter am Wochenende in NRW

Köln/Essen - Frost in der Nacht und Schnee in höheren Lagen: Nach einer etwas milderen Phase meldet sich in Nordrhein-Westfalen der Winter zurück.

In Köln wird es wohl eher keinen Schnee geben - kalt und glatt wird es aber trotzdem. © Oliver Berg/dpa

In den Nächten am Wochenende kühlt es auf bis zu minus 5 Grad ab, am Samstag soll es in Höhen oberhalb von 200 bis 400 Metern schneien, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Eine weiße Schneedecke gibt es demnach aber wohl vor allem im Hochsauerland.

Autofahrer sollten bei dem Wetter vorsichtiger als sonst fahren, freuen dürften sich dagegen Skifahrer und Snowboarder: Der Neuschnee - der auch schon am Freitag fallen soll - sorgt dafür, dass in den Skigebieten bei Winterberg der ein oder andere Lift, der zuletzt abgeschaltet war, wieder in Betrieb geht.

Bis zu 50 Lifte sollen am Wochenende laufen, wie die Wintersport-Arena Sauerland mitteilte. Der Neuschnee sorge für gute Bedingungen, für den Betrieb reiner Naturschneepisten reiche er aber voraussichtlich nicht.

Wie eine DWD-Meteorologin sagte, werden am Samstag tagsüber Temperaturen von 5 bis 8 Grad erwartet. Vor allem am Morgen und am Vormittag gibt es Niederschläge. Die gehen im flachen Land als Regenschauer nieder, oberhalb von 200 bis 400 Meter als Schnee.

Im Sauerland könnten laut der Meteorologin zwischen sechs und acht Zentimeter Schnee liegen bleiben. Ansonsten soll es in NRW aber höchstens noch in der Eifel eine Schneedecke geben, hier bleiben der Prognose zufolge aber auch nur bis zu zwei Zentimeter liegen.