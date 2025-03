Frühlingsgefühle jäh gestoppt: Jetzt wird es ungemütlich in Berlin und Brandenburg

Sonne tanken in Schöneberg ist die nächsten Tage nicht mehr möglich. © Sebastian Gollnow/dpa

Schon am heutigen Dienstag versteckt sich die Sonne meist hinter einer dichten Wolkendecke. Während in Cottbus noch bis zu 14 Grad erwartet werden, wird es in der Hauptstadt etwas frischer. Die Temperaturen erreichen nur noch maximal um die zehn Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst mit.

Zum Vergleich: Am Wochenende kratzte das Thermometer noch an der 20-Grad-Marke. Jetzt aber wird Jacke und Mütze wieder ein wichtiger Bestandteil.

Vor allem Abends wird es weiter bitterkalt. In der Nacht zu Mittwoch sinken die Temperaturen auf bis zu null Grad, zeitweise regnet es.

Das Regenwetter setzt sich dann gebietsweise auch im Tagesverlauf fort. Es bliebt weiterhin bewölkt.