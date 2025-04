Frühsommer-Wetter am Wochenende, aber Achtung am Sonntag!

Magdeburg - Sonnenbrillen raus und den Grill aufgebaut! Am Wochenende wird es in Sachsen-Anhalt frühsommerlich warm und sonnig. Erst zum neuen Wochenbeginn kommt dann die Wende.

Das Wochenend-Wetter bietet in Sachsen-Anhalt Sonne satt mit bis zu 23 Grad! © Bildmontage: Christoph Schmidt/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Am Freitag halten noch einige Wolken Einzug. Erst in der zweiten Tageshälfte lockert der Himmel auf und lässt auch ein paar Sonnenstrahlen durch, schreibt der Deutsche Wetterdienst.

Die Temperaturen liegen bei etwa 17, im Harz bei etwa 14 Grad.

Samstag ist dann der schönste Tag: kein Regen, viel Sonne und dabei frühsommerliche Temperaturen von bis zu 21 Grad. Also ab in den Garten oder auf einen schönen Spaziergang!

Zwar bleibt der Sonntag mit vielerorts bis zu 23 Grad weiterhin ausgesprochen mild, am Nachmittag und in den Abendstunden muss dann aber leider mit Schauern gerechnet werden. Dazu weht ein ordentlicher Wind, besonders in höheren Lagen fegen Sturmböen durchs Land.