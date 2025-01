"Gefahr für Leib und Leben": Glatteis-Alarm in Deutschland

Auch am Mittwoch ist wieder Vorsicht geboten: In Teilen von Deutschland wird es äußerst glatt auf den Straßen.

Von Kim Marie Moser

Offenbach - Auch am Mittwoch ist wieder Vorsicht geboten: In Teilen von Deutschland wird es am Vormittag äußerst glatt auf den Straßen.

Die Straßen Deutschlands sind am Mittwoch äußerst glatt. © Bernd Wüstneck/dpa Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen warnte, sind vor allem Gebiete in Nordrhein-Westfalen, im Süden von Sachsen, in Thüringen und Nordbayern betroffen. Auch in Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wird mit Glatteis gerechnet. Es bestehe "Gefahr für Leib und Leben durch plötzlich gefrierenden Regen". Fußgänger, Auto- und Radfahrer sollen demnach möglichst vorsichtig unterwegs sein. Im besten Fall verzichten sie ganz auf nicht notwendige Aufenthalte im Freien. Wetter Deutschland Frost und Glätte: Bis zu minus 12 Grad in Bayern erwartet! Weitere Hinweise des DWD: Tankt Eure Fahrzeuge vor einer Fahrt voll und nehmt Euch warme Getränke und Decken mit. Schließlich können auch Straßensperrungen und Einschränkungen im Verkehr auftreten. Es ist also nicht nur Vorsicht geboten – sondern auch Geduld.