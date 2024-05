Heftige Schauer und Gewitter in Sachsen-Anhalt, aber die Temperaturen...

Magdeburg - In der Woche nach Pfingsten wird das Wetter in Sachsen-Anhalt von Tag zu Tag ungemütlicher. Aber immerhin bleibt es weiterhin sommerlich warm.

Die letzte volle Mai-Woche wird in Sachsen-Anhalt ungemütlich. © Bildmontage: Thomas Rensinghoff/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Am Pfingstmontag ist der Himmel wolkenverhangen und lockert nur hier und da etwas auf. Im Norden des Landes ziehen am Nachmittag schwere Schauer und Gewitter durch. Die Temperaturen liegen bei sommerlich warmen 24 Grad, schreibt der Deutsche Wetterdienst.

Der Dienstag startet noch mit einem blauen Himmel und einige Sonnenstrahlen in den Tag, aber auch da ziehen in der zweiten Tageshälfte Unwetter auf. Das Thermometer klettert aber noch weiter nach oben und kratzt vielerorts an der 30-Grad-Marke.

Auch in der Wochenmitte gibt es kein Aufatmen. Der DWD meldet für Mittwoch und Donnerstag graues, gewittriges Wetter und viel Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 25 Grad.