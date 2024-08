27.08.2024 13:24 Heiße Tage in Berlin und Brandenburg: Jetzt gibt der Sommer nochmal Vollgas

Das sommerliche Wetter knüpft an die letzten Tage an und wartet mit viel Sonne und hohen Temperaturen in Berlin und Brandenburg auf.

Von Matthias Kuhnert

Berlin - Noch fünf Tage, dann ist schon wieder Herbst - zumindest der astrologische. In Berlin und Brandenburg spürt man davon allerdings nichts. Der Spätsommer haut noch einmal alles raus: Sommer, Sonne, Sonnenschein! Die nächsten Tage herrscht in Berlin wieder Badewetter. © Jens Kalaene/dpa Am heutigen Dienstag klettert das Thermometer laut Deutschem Wetterdienst auf bis zu 28 Grad, begleitet von einem meist strahlend blauen Himmel. Lediglich ein paar Wolken können sich hin und wieder zeigen. Regnen soll es aber nicht. Am Mittwoch und Donnerstag kehrt dann auch die Hitze zurück. Während am Mittwoch maximal 31 Grad erwartet werden, wird es am nächsten Tag sogar noch heißer. Bei bis 34 Grad und Sonne kommen die Berliner und Brandenburger ins Schwitzen. In der Nacht zu Freitag ist dann auch schon wieder Schluss. Der Wetterumschwung beginnt, in manchen Regionen kommt es zu ersten Schauern und Gewittern. Ähnlich wird es am Freitag. Statt blauer Himmel wird es wechselnd bis stark bewölkt. Auch die Höchsttemperaturen von 24 bis 27 Grad erreichen nicht mehr die Werte der Vortage.

