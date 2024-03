Hessen-Wetter: Trüber Wochenstart, aber dann kommt der Frühling

Offenbach am Main - Die neue Arbeitswoche in Hessen beginnt mit einem trüben Montag, doch der Deutsche Wetterdienst (DWD) verspricht für die kommenden Tage auch Lichtblicke.

Am Dienstag sollen sich die Höchsttemperaturen in Hessen laut "Wetteronline.de" (Grafik) zwischen neun und zehn Grad bewegen. © Bildmontage: dpa, wetteronline.de

Der Start in die Woche am Montag wird von dichten Wolken und häufigem Regen geprägt sein, mit Höchsttemperaturen, die zwischen 9 und 14 Grad Celsius liegen, so die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes.

Aber es wird besser: Im Laufe des Tages soll der Regen nachlassen und die Sonne könnte sich vereinzelt zeigen.

Die Nacht zum Dienstag wird erneut von Westen her von Wolken dominiert, wobei im Süden und Westen Hessens mit einzelnen Schauern zu rechnen ist. Auch der Dienstag bleibt stark bewölkt mit gelegentlichem leichtem Regen und Temperaturen, die 8 bis 12 Grad erreichen.

Der Mittwoch gestaltet sich ähnlich mit wechselnder bis starker Bewölkung und vereinzeltem Regen, während die Temperaturen auf 11 bis 14 Grad klettern.