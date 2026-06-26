Hitze-Rekord in Bayern: 40,8 Grad in Kitzingen! Warum es ausgerechnet dort so heiß wird

Kitzingen/Offenbach - Die Hitze in Bayern bricht Rekorde: Der Deutsche Wetterdienst hat nach vorläufigen Angaben mit 40,8 Grad im unterfränkischen Kitzingen die höchste Temperatur registriert, die jemals im Freistaat gemessen wurde.

Die Menschen in Bayern schwitzen: Kitzingen erreicht 40,8 Grad. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Am Nachmittag um 16.50 Uhr waren bereits 40,7 Grad an der dortigen Messstation abgelesen worden. Am Abend meldete der DWD dann 40,8 Grad.

Am 5. Juli 2015 hatte die DWD-Messstation in Kitzingen 40,3 Grad registriert - damals bundesweiter Rekord seit Beginn der flächendeckenden Wetteraufzeichnungen 1881, und bisher der Temperaturrekord in Bayern.

Die bisher in diesem Jahr höchste gemessene Temperatur im Freistaat waren 38,5 Grad - ebenfalls in Kitzingen, registriert am 19. Juni.

Nach vorläufigen Angaben des DWD wurde am Freitag mit 41,3 Grad auch die höchste Temperatur registriert, die jemals in Deutschland gemessen wurde - in Saarbrücken-Burbach im Saarland. Der Hitzerekord für Deutschland hatte bisher bei 41,2 Grad Celsius gelegen, gemessen am 25. Juli 2019 in Tönisvorst und Duisburg-Baerl in Nordrhein-Westfalen.

Viele sehr alte Messwerte sind nicht zuverlässig, da unklar ist, wann und wo sie aufgezeichnet wurden. Seit 1881 liegen relativ gute Stationswerte für eine Berechnung zugrunde.