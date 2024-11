15.11.2024 10:09 1.398 In den Bergen rieselt der Schnee: So wird das Wetter in Sachsen

Der erste Schnee ist in Sachsen schon gefallen - am Sonntag dürfte es in den Bergen wieder so weit sein. Im Rest des Freistaats bleibt es mild, aber meist grau.

Von Dorothee Gomes

Leipzig - Der erste Schnee ist in Sachsen schon gefallen - am Sonntag dürfte es in den Bergen wieder so weit sein. Dazu kann's dann auch mal krachen. Im Rest des Freistaats bleibt es mild - aber meist grau. Winterwunderland in den Bergen: Bereits am Mittwoch blieb in Sachsen erstmals wieder Schnee liegen. © Montage: Bernd März; wetteronline.de Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, muss am Freitag erneut mit vielen Wolken gerechnet werden, es gebe aber Hoffnung auf wenige Auflockerungen - immerhin. Bei maximal 7 bis 10 Grad bleibe es außerdem weitgehend trocken. Den Regenschirm zu Hause lassen, aber die dicke Jacke nicht vergessen heißt es in der Nacht zu Samstag für alle Dancing Queens und Partylöwen. Denn Regen falle zwar nicht, aber es werde bei 5 bis -2 Grad kalt, teils könne es auch leichten Frost geben. Eine gute Nachricht: Am Samstag könne sich auch die Sonne mal wieder kurz blicken lassen. Die vorhergesagten Höchsttemperaturen: zwischen 8 und 10 Grad. Vorsicht auf dem Fichtelberg: Für den Abend sind stürmische Böen angesagt. Wetter Deutschland Kurzzeitiges Winter-Wunderland: Erster Frost auf dem Brocken Die Sturmböen wehen laut Meteorologen auch in der Nacht und am Sonntag. Schluss mit der trockenen Verschnaufpause: Am Sonntag könne es zeitweise nass werden, der Regen in Kammlagen in Schnee übergehen. Später sollen dann Schauer folgen, teils gewittrig mit Graupel. Wärmer als 6 bis 9 Grad werde es am letzten Tag des Wochenendes nicht.

Titelfoto: Montage: Bernd März; wetteronline.de