Kommt jetzt der Frühling nach Köln? So mild wird das Wetter in dieser Woche

Köln - Endlich rückt der Frühling immer näher! In dieser Woche dürfen die Menschen in Nordrhein-Westfalen sich nicht nur auf jede Menge Sonnenschein freuen, sondern auch auf ziemlich milde Temperaturen.

Die Krokusse blühen bereits seit mehreren Tagen - jetzt werden auch die Temperaturen in Köln immer frühlingshafter. © Laura Miemczyk

Der Montag hat in Köln bereits einen Start aus dem Bilderbuch hingelegt, denn schon seit dem frühen Morgen scheint die Sonne - dank Hoch "Ingeborg" - vom wolkenfreien Himmel herab.

Das gute Wetter hält nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis zum Abend an, lediglich am Nachmittag können zeitweise dichtere Schleierwolken über das bevölkerungsreichste Bundesland hinwegziehen.

Die Werte pendeln sich dabei zwischen 10 und 13 Grad ein, nur auf dem Kahlen Asten bleibt es bei maximal 8 Grad ein wenig kühler.

In der Nacht sinken die Temperaturen nach Prognose der Wetterexperten auf frostige -1 bis -4 Grad, weshalb der DWD vereinzelt vor glatten Straßen warnt.

Der Dienstag knüpft dann aber dort an, wo der Montag aufgehört hat: Nachdem sich am Morgen einzelne Nebelfelder aufgelöst haben, scheint den ganzen Tag die Sonne. Das Thermometer klettert dazu auf milde 12 bis 14 Grad, in höheren Lagen sind immerhin noch 10 Grad drin.