Nach Hitze-Wochenende kühlt es sich etwas ab in Berlin und Brandenburg

Berlin - Nach dem Hitze-Wochenende kühlt es sich in Berlin und Brandenburg zum Beginn der neuen Woche leicht ab. Unwetter drohen aber vorerst nicht mehr.

Die Unwettergefahr ist in Berlin und Brandenburg inzwischen vorüber. Hier und da kann es aber noch regnen. © Soeren Stache/dpa

Am Montag ist der Himmel in der Region am Morgen zwar noch bewölkt, im Laufe des Tages wird es teils aber auch schon wieder heiter.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt es bei geringer Schauerneigung weitgehend trocken. Dazu werden Temperaturen von 22 bis 24 Grad erwartet. Es weht ein mäßiger, teils böig auffrischender West- bis Nordwestwind.

In der Nacht zum Dienstag nimmt die Bewölkung im Verlauf zu. Bei Tiefstwerten zwischen 14 und 11 Grad und schwachem Wind bleibt es trocken.

Der Dienstag erscheint dann schon wieder in sommerlichem Glanz: Nur zeitweise zeigen sich am sonst heiteren Himmel ein paar Wolken. Mit 24 bis 27 Grad wird es wärmer als am Vortag, Niederschläge bleiben aus.

So bleibt es auch in der Nacht auf Mittwoch, die Tiefstwerte von 15 bis 12 Grad mit sich bringt. Der Wind weht vorwiegend schwach aus westlichen Richtungen.