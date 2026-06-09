Nass, kalt, ungemütlich: Warum macht der Sommer in Deutschland plötzlich Pause?

Deutschland - Erst kurze Hose, dann plötzlich Jacke raus. Noch vor wenigen Tagen war es vielerorts angenehm warm, doch jetzt ist davon kaum noch etwas übrig. Statt Sommerfeeling kommt ein spürbarer Kälteeinbruch ins Land, der sich für viele eher wie ein Rückfall in den April anfühlt.

Die Regenjacke sollte in den kommenden Tagen mit im Gepäck sein. (Symbolfoto) © 123rf 7 starush

Der Deutsche Wetterdienst beschreibt die Lage als typisch wechselhaft: mal ein bisschen Sonne, dann wieder Wolken, Schauer oder auch mal ein kurzes Gewitter.

Dazu weht oft ein frischer Westwind, der das Ganze noch kühler wirken lässt, als es auf dem Thermometer steht.

"Mehr als 14 bis 20 Grad sind nicht mehr drin, dazu pfeift ein böiger Westwind. Und nachts wird's richtig frisch: Bis Mittwoch kühlt es auf 10 bis 6 Grad ab. Im Juni fühlt sich das fast wie Frühherbst an", erzählt Wetter-Experte Dominik Jung auf seinem YouTube-Kanal.

Je nach Region kann sich das Wetter unterschiedlich präsentieren: Im Norden gibt’s häufiger Schauer und kräftigen Wind, an der Küste wirkt die Luft dadurch nochmal rauer.