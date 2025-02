Regen, Schnee und Glatteis: Trübe Aussichten für Bayern

Durch andauernden Niederschlag wird es auf Bayern Straßen glatt. © Bildmontage: Pia Bayer/dpa, wetteronline.de

Am heutigen Dienstag fällt häufig Regen, im Nordosten Bayern kann es auch schneien. Örtlich muss mit glatten Straßen gerechnet werden.

Am Mittwoch bleibt es überwiegend bedeckt, gebietsweise fällt erneut Regen, prognostizieren die Meteorologen.

Die Temperaturen schwanken zwischen 1 Grad im Oberpfälzer Wald und 11 Grad im Allgäu. Nachts kann es bei Regen und Schneeregen wieder glatt werden.

Am Donnerstag geht der Niederschlag zusehends in Schnee über. Es wird kälter bei 0 Grad im Oberpfälzer Wald und 8 Grad in den Alpen.