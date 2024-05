Regenfront setzt Sachsen unter Wasser: "Es drohen überregionale Hochwasser"

"Es beginnt ab der Nacht zu Freitag und hält bis Sonntag an", erklärte DWD-Meteorologe Marcel Schmid. Verbreitet ist binnen 48 Stunden mit 50 bis 120 Litern Niederschlag auf den Quadratmeter zu rechnen. In einzelnen Regionen wie dem Erzgebirge und dem Vogtland können es lokal auch 150 Liter sein. "Es drohen überregionale Hochwasser ", warnt Schmid.

Ein Polizeihubschrauber flog am Mittwoch im Großraum Leipzig die Flussläufe ab. Eine Gewässerkontrolle in Vorbereitung auf die kommenden Tage, wie die Behörde auf Anfrage informierte.

Noch sieht es hier idyllisch aus: Das Nahle-Wehr ist eine von drei Wehranlagen am nördlichen Elsterbecken, die Leipzig vor einem Hochwasser schützen sollen. © Alexander Bischoff

Treffen die Prognosen zu, würde in Sachsen binnen zwei Tagen so viel Regen niedergehen wie sonst in einem durchschnittlichen Monat Mai. Kai Zorn vom gleichnamigen privaten Wetterdienst beruhigt jedoch.

In Sachsen sei die Dürre in den Oberböden so hoch, dass noch genug Wasser aufgesogen werden könne. Heißt: Anders als bei vergangenen Hochwasserkatastrophen wird nicht das komplette Niederschlagswasser in die Flüsse abfließen.

Laut Zorn habe es vor dem Jahrhunderthochwasser 2002 auch wesentlich größere Regenmengen gegeben als jetzt prognostiziert.

Das Landeshochwasserzentrum eröffnete dennoch bereits den Hochwassernachrichtendienst für die Obere Weiße Elster, die Mulden und für die Nebenflüsse Obere Elbe.

In einer am Abend verbreiteten Erklärung heißt es: "In Abhängigkeit und Folge der tatsächlichen Niederschläge ist ab Samstag die Ausbildung einer überregionalen Hochwasserlage in Sachsen möglich - beginnend in den kleineren Fließgewässern der Mittelgebirge, fortsetzend auch in den größeren Flüssen. Aktuell wird der Schwerpunkt in Süd- und Westsachsen erwartet mit den Flussgebieten Obere Weiße Elster im Vogtland und den Mulden. Betroffen sein kann aber auch die Region Osterzgebirge mit dem Flussgebiet Nebenflüsse Obere Elbe."

Es sei nicht auszuschließen, dass bei Niederschlägen größer als 100 Liter pro Quadratmeter und hohen Niederschlagsintensitäten die Wasserstände die höchste Alarmstufe 4 überschreiten.