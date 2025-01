Schon wieder Wetter-Warnung in NRW: Stadt Köln mit wichtiger Bitte an alle Bürger!

Köln - Nachdem der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits am Sonntag eine Wetterwarnung für Teile Nordrhein-Westfalens herausgegeben hat, folgte am Montagmorgen gleich die nächste Warnung - diesmal allerdings nicht wegen Glätte!

Am Montag wird es in NRW stürmisch: Wer mit dem Regenschirm unterwegs ist, sollte diesen gut festhalten! © Federico Gambarini/dpa

Stattdessen wird es am Montag im bevölkerungsreichsten Bundesland stürmisch, denn nach Angaben der Wetterexperten fegen zum Start in die neue Woche Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und 85 km/h aus südwestlicher Richtung durchs Kölner Stadtgebiet. Dazu kann es zeitweise regnen.

In Schauernähe sowie in exponierten Lagen müsse sogar mit schweren Sturmböen von bis zu 95 km/h gerechnet werden, kündigten die Meteorologen an.

Der DWD warnte Passanten, Radfahrer und Co. in diesem Zuge vor Gefahren durch einzelne herabstürzende Äste oder umherfliegende Gegenstände. Frei stehende Objekte wie Gartenmöbel sollten gesichert werden.

Die Stadt Köln bat die Bevölkerung darüber hinaus, Waldgebiete, Parkanlagen, Friedhöfe sowie Alleen zu meiden und behielt sich vor, städtische Anlagen und einzelne Friedhöfe kurzfristig zu schließen.

Die amtliche Warnung galt zunächst zwischen 13 und 18 Uhr.