Schwarzwald weiß bedeckt, doch das Wetter im Ländle ändert sich

Stuttgart/Freudenstadt - In der Schwarzwald- und Bodenseeregion konnten sich Menschen am Mittwochmorgen über Schnee freuen. Doch ist der Winter bereits komplett im Ländle angekommen?

Aufgrund des Schneefalls mussten Autofahrer in Freudenstadt am Mittwochmorgen vorsichtig sein. © Andreas Rosar/ Fotoagentur Stuttgart

In der Nacht auf Mittwoch sanken die Temperaturen auf bis zu minus 3 Grad. In großen Teilen des Südwestens fiel Schnee. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kommt es auch im Tagesverlauf oberhalb von 400 Metern zu Schneefällen. Es wird vor Glätte gewarnt.

Baden-Württemberger können sich am Mittwoch auf Temperaturen von bis zu 6 Grad einstellen.

In der Nacht auf Donnerstag sinken die Temperaturen laut DWD wieder in den Minusbereich. Demnach kann es im südlichen Bergland und an den Alpen bis zu minus 9 Grad Frost kommen. Im Ländle ist mit Frost und teilweise Schneeschauern zu rechnen.

Bei bis zu 8 Grad wird es im Verlauf des Tages freundlicher. Im Südschwarzwald sowie Oberschwaben schwenkt das Wetter am Nachmittag jedoch um.

Hier hat sich ein etwa acht Stunden anhaltender Schneefall angekündigt. Der DWD rechnet mit bis zu 15 Zentimetern Neuschnee.