Sommer, Sonne, Sonnenschein in NRW: Doch wie lange hält das Wetter noch an?

Köln - Der Spätsommer zeigt sich dieser Tage in Nordrhein-Westfalen von seiner schönsten Seite. Und das Thermometer knackt auch in den kommenden Tagen die 30-Grad-Marke.

Bei den derzeitigen Temperaturen verschafft sich auch so mancher Hund durch einen Sprung ins kühle Nass Abhilfe am Rhein. © TAG24/Laura Miemczyk

Nach einem sonnigen und nahezu wolkenlosen Start in den Tag und Temperaturen über 30 Grad bleibt es auch bis zum Mittwochabend hin hochsommerlich - und heiß, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete!

In der Nacht ist dann allerdings Durchlüften angesagt, was vorrangig alle Menschen in Dachgeschosswohnungen freuen dürfte: Das Thermometer fällt im Rheinland von 32 Grad am Tag auf frische 17 bis 12 Grad ab und sorgt so für eine angenehme Abkühlung.

Der Donnerstag startet dann ebenfalls mit reichlich Sonnenschein und ohne Regen, während die Werte im Tagesverlauf bis zu 32 Grad erreichen. Auf dem Kahlen Asten ist bei 25 Grad Schluss. Ein schwacher Wind aus östlicher Richtung verschafft dabei nur wenig Abhilfe.