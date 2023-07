Sommerpause in Sachsen-Anhalt: Trübe Aussichten am Wochenende

Magdeburg - Die heißen Sommertage mit viel Sonnenschein rücken in Sachsen-Anhalt erst einmal in weite Ferne. Wolken und Niederschläge dominieren das Wochenende.

Das Wochenende in Sachsen-Anhalt wird überwiegend grau. (Archivbild) © Bildmontage: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Zum Start ins Wochenende zeigt der Freitag, wie es für die nächsten Tage am Himmel aussehen wird. Nämlich wolkenverhangen und immer wieder mit etwas Regen oder Gewitter. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 20 und 23 Grad.

Am Samstag gibt es zwar zeitweise heitere Abschnitte, doch die Wolkendecke zieht immer weiter zu. Zum Abend werden in der Altmark wieder Niederschläge erwartet, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Das Thermometer zeigt keine großen Veränderungen an. Es bleibt bei Temperaturen zwischen 21 und 24 Grad.

Das gleiche Bild ist auch am Sonntag zu erwarten: Wolken und nur wenig Auflockerungen. Am Nachmittag kann es wieder etwas regnen. Erwartet werden Temperaturen zwischen 22 und 26 Grad. Gelegentlich können dabei Böen oder starker Wind aus Südwest auftreten. Auf dem Brocken muss mit Sturm gerechnet werden.