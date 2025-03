Sonne satt! Jetzt kommt der Frühling nach Berlin und Brandenburg

Der März in Berlin und Brandenburg bringt Sonne und höhere Temperaturen. Der Frühling meldet sich an.

Von Matthias Kuhnert

Berlin - Schluss mit Mütze, Handschuhe und Schal. Die Winterjacke kann erstmal wieder in den Schrank. Der Frühling meldet sich in Berlin und Brandenburg an - mit viel Sonnenschein und milden Temperaturen.

Die nächsten Tage lässt sich die Sonne in Berlin häufiger blicken. © Christophe Gateau/dpa Am heutigen Montag liegen die Höchstwerte laut Deutschem Wetterdienst noch bei maximal 9 bis 11 Grad, danach klettern die Temperaturen jedoch von Tag zu Tag weiter rauf. Am Dienstag werden bereits bis zu 13 Grad erwartet, ähnlich wie am Mittwoch (13 bis 15 Grad), ehe es am Donnerstag mit 15 bis 17 Grad so richtig mild wird. Das Beste: Auch die Sonne zeigt sich den Meteorologen zufolge viel. Bis zum kalendarischen Frühlingsanfang am 20. März sind zwar noch ein paar Tage zu gehen, der Frühling aber lässt sich jetzt schon blicken.