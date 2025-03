Sonnige Frühlingswoche für Sachsen-Anhalt: Aber wärmer wird es nicht

Magdeburg - Nach einem traumhaft-sonnigen Wochenende kündigt sich in Sachsen-Anhalt auch eine angenehme Frühlingswoche an. Wer aber auf noch höhere Temperaturen gehofft hat, wird leider enttäuscht.

Mittwoch ist dann der grauste Tag von allen: Der Himmel bleibt tagsüber finster, hin und wieder ziehen Schauer durch. Die Temperaturen landen zwischen 8 und 10, in höheren Lagen nur noch bei 6 Grad.

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, wird es am Montag noch einmal frühlingshaft mild mit bis zu 16 Grad.

Am Donnerstag müssen zwar ebenfalls graue Wolken in Kauf genommen werden, allerdings bleibt es überwiegend trocken. Viel wärmer als 10 Grad wird es aber auch in Richtung Wochenende nicht.