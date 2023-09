Spätsommer hat NRW fest im Griff: So warm wird es zum Start der neuen Woche

Köln - Zum Start in die neue Woche haben Fans des guten Wetters in Nordrhein-Westfalen allen Grund zur Freude!

In Köln darf man sich auf spätsommerliche Temperaturen freuen. © Henning Kaiser/dpa

Wie schon am vergangenen Wochenende soll sich in NRW auch am Montag der Spätsommer von seiner besten Seite zeigen.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts erreicht der erste der Tag Woche Höchsttemperaturen von um die 24 Grad.

Lediglich in Hochlagen sei mit etwas weniger Wärme zu rechnen, hieß es.

Eher wolkig geht es dann in den morgigen Dienstag. Aber auch da setzt sich zunehmend die Sonne durch und beschert uns spätsommerliche Temperaturen zwischen 22 und 25 Grad.