So wird das Hessen-Wetter zum Wochenstart

Offenbach am Main - Es kann ungemütlich werden! Wie der Deutsche Wetterdienst berichtet, müssen sich die Menschen in Hessen auf eine stürmische Woche vorbereiten.

In der Nacht zum Donnerstag sollen die Temperaturen in Hessen laut "Wetteronline.de" (Grafik) sogar auf bis zu 8 Grad fallen. © Montage: Silas Stein/dpa/dpa-tmn, wetteronline.de

Laut dem DWD startet der Dienstag mit stark bewölktem Himmel, begleitet von Gewittern und Regen. Im Laufe des Tages soll es jedoch auflockern. Die Höchsttemperaturen werden voraussichtlich zwischen 17 und 21 Grad liegen, während es in den Hochlagen sogar um die 15 Grad kühl sein kann.



Auch am Mittwoch bleiben die Aussichten trüb. Die Meteorologen prognostizieren Wolken, Schauer und einzelne Gewitter, ähnlich wie an den vorherigen Tagen. Zudem wird ein starker und böiger Wind die Nässe begleiten. Dem Wetterdienst zufolge wird der Regen dann in der Nacht zum Donnerstag allmählich nachlassen, und die Temperaturen sollen auf 8 bis 12 Grad absinken.

Der Donnerstag beginnt anschließend zunächst leicht bewölkt und ohne Niederschläge. Allerdings zieht von Westen erneut Regen auf. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 19 und 23 Grad, während es in den Gipfellagen um die 15 Grad geben wird. Der Wind weht schwach bis mäßig, teils auch böig aus südwestlicher Richtung.