Sturmböen und Gewitter für Berlin und Brandenburg

Das Wetter in Berlin und Brandenburg bleibt vorerst wechselhaft und windig. © Jens Kalaene/dpa

Das wird auch in der Hauptstadt zu spüren in sein. Hier werden es aber keine 28 Grad Höchsttemperatur, sondern nur bis 25 Grad. Zwischen 6 Uhr und 18 Uhr ist mit Windböen zu rechnen, die Geschwindigkeiten zwischen 42 und 52 Kilometer die Stunde erreichen können.

Ab 18 Uhr gibt es bei einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent etwas Regen. Nachts sinken die Temperaturen auf bis zu 16 Grad runter.

In Brandenburg sorgt das Tiefdruckgebiet, das von der Nordsee in Richtung der skandinavischen Länder zieht, für ähnlich wolkige und wechselhafte Aussichten. Nur im Süden kann es auch mal ein wenig sonniger werden.

Die Temperatur klettert auf 24 bis 28 Grad am Tage und zeigt in der Nacht nur noch Werte von 13 bis 15 Grad an. Vereinzelt kann es neben dem Gewitter, die bis Mitternacht anhalten sollen, auch anfangen zu hageln. Die Sturmböen erreichen ortsabhängig Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometer pro Stunde.