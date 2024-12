Temperatur-Hammer in Berlin und Brandenburg! Nach dem Bibbern folgt das Schwitzen

Potsdam - Ein Tief aus Skandinavien zieht über Berlin und Brandenburg . Doch nach dem Bibbern steigt das Thermometer auf bis zu elf Grad an - und das mitten im Dezember.

Frost, Schnee und Glätte haben Berlin und Brandenburg im Griff, doch nicht mehr lange. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Am Samstagvormittag ist es in der Hauptstadtregion bei minus zwei Grad frostig, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Schneegriesel, Sprühregen oder leichter Schnee fallen am späten Vormittag in Brandenburg und werden im Laufe des Tages auch in den anderen Regionen und Berlin erwartet. Die Temperatur steigt nur leicht auf bis zu zwei Grad.

Gebietsweise wird vor Glätte auf den Straßen gewarnt.

Die Nacht zum Sonntag wird stark bewölkt und es fällt Regen oder Sprühregen. Im Süden Brandenburgs hingegen wird auch Schnee oder Schneeregen erwartet.

Nach Mitternacht hören die Niederschläge bei einer Tiefsttemperatur zwischen zwei und null Grad allmählich auf.