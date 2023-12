Trübe Aussichten für Berlin und Brandenburg: So wird das Wetter

Berlin - Die Wetteraussichten sind weiterhin trüb: Am Mittwoch bleibt es in Berlin und Brandenburg bedeckt und regnerisch.

Auch zur Mitte der Woche bleiben die Straßen in Berlin und Brandenburg nass. © Jens Kalaene/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist es nur in Südbrandenburg am Nachmittag für kurze Zeit niederschlagsfrei. In der Uckermark und an der Oberhavel ist zum Abend hin örtlich mit Schneeregen zu rechnen.

Die Höchstwerte liegen zwischen drei Grad in der Uckermark und acht Grad im Elbe-Elster-Kreis. Dazu weht ein schwacher Nordwind.

In der Nacht zum Donnerstag ist der Himmel überwiegend dicht bewölkt, vielerorts regnet es. Im Norden Brandenburgs gibt es Schneeregen. Die Temperaturen sinken auf drei bis ein Grad.

Am Donnerstag zeigt sich weiterhin eine dichte Wolkendecke am Himmel. Dafür bleibt es oftmals niederschlagsfrei, nur südlich von Berlin gibt es stellenweise leichten Regen oder Sprühregen. Die Höchstwerte erreichen zwei bis vier Grad bei schwachem Wind.