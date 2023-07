Wechselhaftes Wetter in Bayern: Hier drohen Gewitter

München - Nach Bayern strömt am Montag sehr warme Meeresluft aus Südwesten. Diese sorgt am Vormittag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor allem im Süden des Freistaats immer wieder für Schauer und Gewitter.

In den nächsten Tagen zeigt sich das Wetter in Bayern sehr wechselhaft. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Im Verlauf des Nachmittags klart es auf und es soll trocken bleiben. In Südbayern und in der südlichen Oberpfalz kommt die Sonne weniger oft zum Vorschein.

Am Alpenrand gibt es bis zum Abend einzelne Schauer und Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 30 Grad.

In der Nacht zum Dienstag lassen die Unwetter an den Alpen nach. Der Tag selbst startet vielerorts in Bayern sonnig. Im Süden bilden sich im Tagesverlauf dichte Wolken und Regen. Vereinzelt kann es auch zu Gewittern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 26 und 31 Grad.

Der Mittwoch wird bewölkt. Südlich der Donau kann es immer wieder zu Schauern und Gewittern kommen. Die Höchstwerte liegen bei 24 bis 30 Grad.