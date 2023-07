Wetter-Aussichten für Bayern: Der Sommer macht Pause! Es bleibt ungemütlich

München - Viel Regen und starke Gewitter: Es bleibt ungemütlich in den nächsten Tagen in Bayern .

Viel Regen und starke Gewitter erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag und in den nächsten Tagen. © Peter Kneffel/dpa

Am Montag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Teilen Frankens und der Oberpfalz mit Böen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde. Auf den Alpengipfeln können gelegentlich Sturmböen mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde auftreten.

Bis in die Nacht zum Dienstag ziehen von Südwesten her immer wieder Gewitter auf. Stellenweise kann es zu Starkregen mit unwetterartigen Mengen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in der Stunde kommen.

Auch am Dienstag rechnen die Wetterexperten mit Gewittern mit stürmischen Böen, Starkregen und kleinem Hagel. Die Temperaturen fallen auf 18 bis 23 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch rechnet der DWD ebenfalls mit schauerartigem und gewittrigem Regen.



In Franken entspannt sich die Lage später und es gibt nur noch vereinzelt Schauer.