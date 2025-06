21.06.2025 15:11 2.498 Hitze-Warnung! Deutschland schwitzt zum Sommeranfang

Der kalendarische Sommeranfang am Samstag hält, was er verspricht. Ganz Deutschland bekommt an diesem Wochenende die volle Dröhnung Hitze.

Von Linda Drewanz

Ausreichend trinken und Sonnenschutz beachten. Mehr anzeigen Nahezu deutschlandweit klettert das Thermometer am Wochenende auf über 30 Grad. Deshalb gibt der DWD auch vielerorts eine Hitzewarnung (lila) raus. © Montage: Sven Hoppe/dpa, DWD Nahezu bundesweit werden laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Samstag Werte um die 30 Grad erwartet. Die Höchstwerte liegen bei 33 Grad entlang des Rheins. Der DWD warnt in Teilen des Landes vor Hitze, ausgenommen sind die Küsten sowie Regionen in Mittel- und Süddeutschland. Am Sonntag folgt dann nochmal ein Wärme-Nachschub. Da könnten die Thermometer auf bis zu 37 Grad steigen. Am Abend und in der Nacht werden mancherorts Gewitter und Niederschläge erwartet. Wichtig bei den hohen Temperaturen: ausreichend trinken und für Sonnenschutz sorgen! Zudem freut sich der Körper über Abkühlung in Form von kalten Fußbädern oder einem feuchten Tuch im Nacken. Außerdem sollte man auf heiße Speisen verzichten, stattdessen lieber zu Salaten, Gemüse und Obst greifen.

Titelfoto: Montage: Sven Hoppe/dpa, DWD