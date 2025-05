Berlin und Brandenburg: Erst Sonne-Wolken-Mix, dann droht Regen

Berlin - In den kommenden Tagen kann sich das Wetter in Berlin und Brandenburg nicht so richtig entscheiden. Erst wechseln sich Sonne und Wolken ab, später gesellt sich teils auch Regen dazu.

Sonne und Wolken geben sich dieser Tage die Klinke in die Hand. © Soeren Stache/dpa

Der Mittwoch hält laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) einerseits heitere Abschnitte bereit, andererseits zeigen sich auch viele Wolken am Himmel.

Mit 19 bis 23 Grad wird es noch einmal etwas wärmer als in den vergangenen Tagen. Dazu weht ein mäßiger bis böiger Nordwest- bis Westwind. Am Abend zieht es sich weiter zu und vor allem in der Uckermark kann es erste Schauer geben.

In der Nacht auf Donnerstag folgen noch mehr Wolken. Regnen kann es in der Uckermark, an der Randow und im Oderbruch. Es kühlt sich auf 10 bis 6 Grad ab.

Der Donnerstag beginnt im Osten Brandenburgs stark bewölkt, erneut könnte es regnen. Am Nachmittag wird es freundlicher und es bleibt meist niederschlagsfrei. Im Westen des Landes wird es sogar ganztags heiter bis wolkig und trocken.

Die Höchstwerte liegen bei 14 bis 18 Grad bei mäßigem Nordostwind. Örtlich soll es aber auch starke Windböen geben.