Wetter in Berlin und Brandenburg: Kräftiger Regen und milde Temperaturen

Berlin - In Berlin und Brandenburg erwartet die Menschen am heutigen Mittwoch teils kräftiger Regen, dazu bleibt es mild.

Eine Regenjacke ist in Berlin und Brandenburg in den kommenden Tagen eine gute Wahl. © Carsten Koall/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, regnet es am Morgen im Norden der Region, ansonsten gibt es Schauer und auch trockene Abschnitte. Im Tagesverlauf soll es zeit- und gebietsweise immer wieder zu schauerartigen Regenfällen kommen.

Dazu wird es mild, die Temperaturen klettern auf neun bis zwölf Grad bei mäßigem bis frischem Südwestwind. In den westlichen und südlichen Landesteilen Brandenburgs ist mit Windböen zu rechnen.

In der Nacht zum Donnerstag zeigt sich der Himmel stark bewölkt bis bedeckt, gelegentlich kann es regnen. Die Tiefstwerte liegen bei sieben bis fünf Grad.

Mit vielen Wolken und Regen geht es auch am Donnerstag weiter. In Nordbrandenburg wird für den Nachmittag sogar teilweise Schneeregen vorausgesagt. Vereinzelt gibt es Windböen.

Am Donnerstagmorgen liegen die Höchsttemperaturen zwischen sechs und neun Grad, am Nachmittag sinken die Werte auf zwei Grad in Nordbrandenburg und fünf Grad in der Niederlausitz.