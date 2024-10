02.10.2024 05:50 Wetter in Bayern heute und am Tag der Deutschen Einheit: Feiertag mit Regenschirm?

Das Wetter in München und Bayern sorgt derzeit sicherlich nicht für Freudenstürme. Ist am heutigen Mittwoch und am Tag der Deutschen Einheit Besserung in Sicht?

Von Jan Höfling

München - Das Wetter in München und Bayern sorgt derzeit sicherlich nicht für Freudenstürme. Ist Besserung in Sicht? Das Wetter in München und Bayern zeigt sich nicht von seiner schönen Seite. Besserung lässt auf sich warten. © Montage: Peter Kneffel/dpa, Screenshot/wetteronline.de Der heutige Mittwoch beginnt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wolkig, anfangs müssen sich die Menschen im Freistaat auch auf schauerartigen Regen einstellen. Regenschirm nicht vergessen! Ab dem Mittag kommt es zu Schauern, nördlich der Donau können außerdem Gewitter hinzukommen. Die Höchsttemperaturen fallen mit lediglich elf bis 16 Grad bestenfalls überschaubar aus. Ein mäßiger Wind aus West bis Nordwest, der in der Nähe der Alpen stark böig ausfallen kann, rundet das Bild ab. Wetter Deutschland Ungemütlicher Wochenstart: Tief "Dagmar" bringt Sturm, Regen und Gewitter nach Deutschland So weit, so trist. Doch wie sieht es am Feiertag aus? Zur Erinnerung: Am morgigen Donnerstag ist der Tag der Deutschen Einheit - und dieser wird den Wetterexperten zufolge leider nicht freundlicher. Es bleibt in Bayern überwiegend stark bewölkt, dazu gesellen sich örtlich Regen und mitunter vereinzelte Schauer. Bei einem meist mäßigen Wind aus Nordost steigt das Quecksilber auf neun bis 15 Grad. Die Freude hält sich in Grenzen.

